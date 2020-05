Kreativität mit Stoff, Filz und Federn

Wer dieser Tage in die Fenster des evangelischen Gemeindehauses in Ilvesheim blickt, wird viele bunte Kunstwerke erkennen können. Sie sind das Ergebnis einer Aktion, die Anna und Inessa Siebert initiiert haben. Sie heißt „Zusammen sind WIR stark“. Die beiden Ilvesheimerinnen haben die Corona-Pandemie zum Anlass genommen, um sich für die Kinder in der Inselgemeinde etwas Besonderes

...