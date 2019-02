Kredit fürs Bad 2021 geplant

Früher als sonst hat die Ilvesheimer Verwaltung ihren Haushaltsentwurf erarbeitet. Das Zahlenwerk wird am heutigen Donnerstag, 21. Februar, im Gemeinderat eingebracht. Geplant ist, dass der Etat 2019 am Donnerstag, 28. März, verabschiedet wird. Der zweite doppische Haushalt steht gegenüber seinem Vorgänger des vergangenen Jahres unter verbesserten Vorzeichen.

Ein Blick auf das Zahlenwerk. Der Ergebnishaushalt – Herzstück des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen – registriert alle laufenden Vorgänge der Gemeinde. Er umfasst die kompletten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) sowie auch Abschreibungen oder Auflösungen von Sonderposten. Im kameralen Verwaltungshaushalt wurden diese Einnahmen und Ausgaben sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite gebucht und neutralisieren sich gegenseitig.

Kleineres Minus

Der Ergebnishaushalt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 400 000 Euro verbessert. Die ordentlichen Erträge in Höhe von 20,3 Millionen Euro stehen im aktuellen Entwurf ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21,8 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein Minus von knapp 1,5 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr war das Minus bei 1,9 Millionen Euro. Im Ergebnishaushalt sind neben anderem Steuereinnahmen in Höhe von 10,3 Millionen Euro und Zuweisungen sowie Umlagen in einer Höhe von sieben Millionen Euro verbucht.

Die Einkommenssteuer ist um 500 000 Euro gestiegen, die Schlüsselzuweisungen vom Land um 400 000 Euro. „Die Rahmenbedingungen haben sich verbessert“, freut sich Bürgermeister Andreas Metz über gestiegene Einnahmen. „Allerdings sind auch die Aufwendungen gestiegen“, gibt Kämmerer Klaus Hering zu bedenken. So müssen beispielsweise für die sogenannten Transferaufwendungen – Kreis-Pflichtumlage oder Gewerbesteuerumlage – knapp 500 000 Euro mehr veranschlagt werden. Die Aufwendungen fürs Personal sind mit rund fünf Millionen Euro konstant geblieben. Eine weitere Komponente ist der Finanzhaushalt, der alle Ein- und Auszahlungen beinhaltet. Er gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde und berücksichtigt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Im Vergleich zum Vorjahr hat auch er sich verbessert. Gab es 2018 nach Verrechnung von Einzahlungen und Auszahlungen ein Minus in Höhe von rund 650 000 Euro, registriert die Kommune jetzt ein Plus von 150 000 Euro. „Wir erwirtschaften Mittel“, zeigt sich Hering über eine Entwicklung erfreut, die Ilvesheim in den letzten Jahren nicht mehr erleben durfte. Seit einigen Jahren muss jährlich ein Minus von einer Million Euro ausgeglichen werden, so der Bürgermeister.

Geplant sind auch Investitionen. Hier stehen Einzahlungen in Höhe von einer Million Euro Auszahlungen in Höhe von 2,2 Millionen Euro gegenüber. Es ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Mit dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt reduziert sich dieser Wert auf knapp eine Million Euro. Dieses Minus kann durch einen Griff in die Rücklage (liquide Eigenmittel) finanziert werden. Zum 1. Januar 2019 standen hier 6,7 Millionen Euro, die sich zum Jahresende auf 5,7 Millionen Euro reduzieren. Eine Kreditaufnahme ist 2019 daher nicht erforderlich.

Erster Bauabschnitt

In der mittelfristigen Finanzplanung stößt man auf das Kombibad, respektive den ersten Bauabschnitt (Hallenbad). „Wir haben den Auftrag“, hebt Bürgermeister Andreas Metz die Pflicht hervor. „Trotz regelmäßiger Zahlungsüberschüsse“, so Metz, ist im Finanzhaushalt 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von fünf Millionen Euro für das Bad geplant. Denn das Guthaben ist zu diesem Zeitpunkt leergeräumt. Zur Finanzierung des Badprojekts denken der Bürgermeister und die Verwaltung auch den Verkauf des Hallenbad-Geländes. Und da gibt es auch noch die Hoffnung auf einen Zuschuss von bis zu vier Millionen Euro aus dem Fördertopf des Bundes. Ende März sollte die Kommune Gewissheit haben, ob sie zu den Auserwählten zählt.

