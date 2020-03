Kreis: 46 Menschen von Corona genesen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis ist am Wochenende auf 276 gestiegen (Stand: Sonntag, 22. März, 15 Uhr). Dies teilte das Landratsamt in seiner täglichen Meldung mit. Das waren 38 mehr als am Samstag. Die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 lag im Rhein-Neckar-Kreis bei 676. Damit sind Personen gemeint, die mindestens 15 Minuten engen Kontakt zu einem

