Kriminalstatistik im Gemeinderat

In der Ilvesheimer Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Mai, stellt Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, die Kriminalstatistik für den Bereich Ladenburg/Ilvesheim vor. Thema sind auch die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde. Im Speziellen geht es um einen Antrag der Spielvereinigung Ilvesheim auf Gewährung eines Investitionszuschusses. Der Verein hat das Umkleidegebäude im Neckarstadion umfangreich saniert. Getreu ihren Vereinsförderrichtlinien gewährt die Gemeinde Ilvesheim Vereinen bei Investitionen an Vereinsgebäuden, an Vereinsanlagen und Sportstätten Zuschüsse. Auf der Tagesordnung steht auch die Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, Fragen und Anregungen von Bürgern sowie Bekanntgaben und Anfragen. neu

