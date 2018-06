Kritik am Kommentar

Anzeige

Die CDU-Fraktion hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Ruder rumgerissen und sich aus Sorge um die Finanzierung gegen das neue Kombibad ausgesprochen. Darüber wurde in dieser Zeitung berichtet. Im Kommentar – dem namentlich gekennzeichneten Meinungsbeitrag des Autors – wurde diese Entscheidung bedauert. Dies wiederum hat CDU-Fraktionssprecherin Katharina Kohlbrenner in einem Brief kritisiert. Darin moniert sie: Der Autor „ahnt zwar auch die drohende Verschuldung und die Probleme zukünftiger Aufgaben, aber dieses verschwindet hinter großen Worten wie Daseinsvorsorge und Gesundheitsfürsorge“. Kohlbrenner ruft die schlechte Situation in der Ladenburger Lobdengauhalle in Erinnerung, um die Frage zu stellen, ob so die Zukunft auch in Ilvesheim aussehe. Für den Autor sei es leicht, heute für ein teures Bad einzutreten und im nächsten Jahr die maroden Sporthallen anzuprangern, kritisiert die Fraktionssprecherin weiterhin. Schließlich stehe er nicht in der Verantwortung, die Daseinsvorsorge auch in Zukunft für alle Bürger zu gewährleisten, so die Christdemokratin weiter.

Mit den Stimmen von SPD und Freien Wählern gab es eine Mehrheit für das Kombibad. neu