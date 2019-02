Kritik an Rodungen durch die Gemeinde

Rund ein Viertel der 180 Mitglieder fand sich zur Jahreshauptversammlung des Vereins für Vogelfreunde und Vogelschutz 1963 Ilvesheim im Aurelia-Sängerheim in Ilvesheim ein. Über den großen Zuspruch zeigte sich Vorsitzender Helmut Stroh sehr erfreut. Im Vordergrund der Jahreshauptversammlung standen die Berichte des Vorstands. Wahlen waren nicht erforderlich.

Stroh ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Er erinnerte dabei an sieben Arbeitseinsätze mit durchschnittlich zehn Freiwilligen. Ferner erinnerte er an zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten, angefangen beim Glühweinabend im Januar, über einen Baumschnittkurs in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein auf der Vogelweide bis hin zur Apfelernte im Heinrich-Vetter-Stift-Garten.

Ehrungen ausgefallen

Ein großer Erfolg sei einmal mehr das beliebte Apfelsaftfest gewesen. Regen Zuspruch habe das Martinsfest gefunden, zu dem rund 300 Kinder und Erwachsene gekommen seien. Ferner nannte er die Beteiligung am Kinderferienprogramm der Gemeinde, die Futterstamm-Füllung sowie die zahlreichen Besuche von Schul- und Kindergartenkindern auf dem Gelände der Vogelweide: „Die Kinder zeigten bei der Führung durch das Areal großes Interesse und stellten viele Fragen.“

Am Kassenbericht von Wolfgang Spietzack hatten die Revisoren Ingrid Wendel und Ralf Friedrich nichts auszusetzen, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die geplanten Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft konnten nicht stattfinden, weil die zu ehrenden Mitglieder (Ingrid Haun und Kirsten Kunkel) nicht anwesend waren.

Unter Punkt Verschiedenes ließ der Vorsitzende wissen, dass er von Mitbürgern auf die Schnittmaßnahmen im Alten Brunnenweg angesprochen worden sei. „Die Rodungsmaßnahmen sind in diesem Umfang nicht nachvollziehbar“, betonte der Vorsitzende. Ein Rückschnitt müsse sein, jedoch „mit Augenmaß“ und nicht zum Schaden für die Natur und der Vogel- und Insektenwelt. Stroh: „Die durchgeführten Schnittmaßnahmen laufen der Arbeit der Vogelfreunde zuwider.“

Mitglieder regten an, an die Gemeinde heranzutreten mit der Bitte, künftige Schneidemaßnahmen rechtzeitig dem Verein der Vogelfreunde mitzuteilen, damit ein Austausch darüber vor Beginn der Arbeiten erfolgen könne. Zum Abschluss zeigte Helmut Jung bei Kaffee und Kuchen Fotos von Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereines sowie bemerkenswerte Tieraufnahmen. fase

