„Kündigung nie Thema“

Anzeige

Es ging wieder einmal hoch her im sozialen Netzwerk Facebook. Ein Schreiber kritisierte in scharfem bis beleidigenden Ton, dass einer alten Frau, die seit 60 Jahren in einem Ilvesheimer Gemeindehaus zur Miete wohnt, gekündigt werden soll, umWohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Diese Ankündigung löste zahlreiche Reaktionen aus. Der „MM“ hat im Rathaus nachgefragt und erfahren, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Laut Bürgermeister Andreas Metz hat die Kommune drei älteren Damen ein Angebot unterbreitet. Nachdem eine seniorengerechte Wohnung in der Goethestraße wegen eines Todesfalls frei wurde, habe die Gemeinde die Einwohnerinnen nach deren Bereitschaft für einen Umzug abgefragt. „Das war ein freiwilliges Angebot“, hob Metz im Gespräch mit dem „MM“ hervor.

Seniorengerechte Adresse

Zudem hätte die Gemeinde die Umzugs- und Renovierungskosten getragen, so Metz weiter. Und sie wäre, so das Ortsoberhaupt, für die Differenz bei der Miete aufgekommen. Keine der Angesprochenen will umziehen. Das respektiert die Kommune. „Von einer Kündigung war nie die Rede“, versicherte Andreas Metz. Wie zu erfahren war, hat eine der drei älteren Einwohnerinnen in Sorge von Kündigung gesprochen. Alle drei Ilvesheimerinnen müssen sich indessen um ihre Mietwohnung nicht sorgen. „Keine wird rausgeworfen“, versicherte Bürgermeister Metz auf Nachfrage. Die Gemeinde wollte mit einem Umzug in eine seniorengerechte Wohnung nur Gutes tun, so Metz abschließend. neu