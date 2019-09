Kunst im Aurelia-Sängerheim

Unter dem Titel „Kunst bei Aurelia“ findet im Sängerheim des Männergesangverein (MGV) Aurelia Ilvesheim eine Gemäldeausstellung statt. Bilder, zum Teil von Aurelia-Mitgliedern, können am Samstag, 21. September, von 11 bis 18 Uhr betrachtet werden. Am Sonntag, 22. September, ist das Vereinsheim in der Kanzelbachstraße 34 von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Zur Vernissage mit Sekt wird am Samstag um 11 Uhr eingeladen.

Die Besucher erwarten Bilder in den verschiedensten Maltechniken. Auch die Malgruppe Facettenreich beteiligt sich an der Ausstellung, bei der auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. red

