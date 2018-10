Kunst und Musik im ganzen Ort

Zum nunmehr neunten Mal in Folge öffnete letzten Samstag in Ilvesheim das Rathaus seine Türen für die „inselART“. Bürgermeister Andreas Metz und Dagmar Klopsch-Güntner, die Hauptverantwortliche der Ilvesheimer Kulturinitiave, hatten zur Eröffnung in den Ratssaal eingeladen, wo im Anschluss einige der Künstlerinnen und Künstler ihre Werke vorstellten. Metz freute sich, eine solche Bandbreite an Kunst zur Schau stellen zu können, zumal die Exponate für längere Zeit im Rathaus verbleiben sollen.

Klopsch-Güntner, vom Bürgermeister zum Motor der Kulturreihe erklärt, hätte einst nicht gedacht, „dass es soviele inselART-Veranstaltungen geben werde“. Sie versicherte, dass man sich im nächsten Jahr auf eine Jubiläumsveranstaltung freuen dürfe. Das Thema hieß diesmal „ Am Fluss“. Gerne erklärten Monika Christensen, Irena Wagner, Claudia Fritsche, Dorle Wittner und Wolfgang Parson den Interessierten ihre Bilder; von ihm stammte auch die Skulptur mit dem Namen „Flusswächter“.

Weben, Malen, Musik hören

Heriette Visser hatte aus einem Marmorblock ein Boot mit Wellen herausgearbeitet, Dr. Herbert Wolz hatte seine Bilder unter physikalischem Aspekt geschaffen und erklärte diesen auf unterhaltsame Weise. Des Weiteren waren im Haus auch Werke von Klopsch-Güntner, Erika Bühler und Alexander Hubrich zu sehen. Bereits im Eingangsbereich erwartete den Besucher die Möglichkeit, mit Pinsel und Acrylfarbe eigene Bilder zu gestalten. Eigens dafür hatte Claudia Fritsche einen Tisch mit allen benötigten Utensilien aufgestellt.

In unmittelbarer Nachbarschaft gab es bei Ulrike Arnold selbst genähte Kissen; die Einnahmen aus dem Verkauf spendet sie an das Kinderhospiz „Bärenherz“. Im erstenStock konnte man sich von Hildegund Wagner im Weben unterweisen lassen oder fertige Stücke kaufen. Später am Nachmittag trug Helge Hansen Lieder vor, zu denen er sich selbst auf der Gitarre begleitete , dann nahm Elena Haag mit ihrem Akkordeon die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise, die Kristin Wolz, Klopsch-Güntner und Marlene Edler durch teils selbst geschriebene Lyrik ergänzten.

Neben dem Rathaus galt es zudem, drei weitere Nebenschauplätze zu erkunden. In der evangelischen Martin-Luther-Kirche konnte man sich am frühen Abend den beruhigenden Klangschalen-Tönen von Roswitha Raupp hingeben, am Abend dem Orgelkonzert von Dieter Kegelmann in der katholischen Kirche St. Peter lauschen.

Der Chécy-Platz war von Ulrike Arnold und ihrer Krebsgruppe zu einem „Fluss der Sinne“ gestaltet worden, man sollte bewusst hören, sehen, fühlen, selbst die Bäume waren geschmückt. Am Abend wurde es im Ratssaal dann noch einmal sehr sinnlich.

Anja Rödel führte im knappen Bauchtanzoutfit gekonnt orientalische Tänze vor, bevor die Veranstaltung mit Musik und Zauberei ihren Ausklang fand. Für die Jazzmusik zeichnete Dirk Mauler mit seiner Band verantwortlich, Magie gab es von Rolf Lerch und Jan Langreder zu sehen, die beide dem Magischen Zirkel Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg angehören und dort gemeinsam Jugendarbeit leisten.

Der 21-jährige Jan Langreder plant 2019 eine große Deutschlandtour mit dem Namen „Momente, die bleiben.“

Mehr Resonanz gewünscht

Ein bisschen mehr Publikumspräsenz hätten sich die Veranstalter gewünscht,und auch die Künstler hätten sie verdient gehabt. Einer von denen, die da waren, kam in Begleitung von Claudia Fritsche: Rames Sjambar, ein Künstler aus den Niederlanden, lernte die Malerin bei einem Kunstprojekt in Holland kennen. Sein Interesse, die Ilvesheimer Künstlerszene kennenzulernen, war sofort geweckt, gerne würde er in naher Zukunft ein gemeinsames Projekt mit hiesigen Künstlern angehen und hofft, dass er hierzu mit vielen von diesen ins Gespräch kommt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018