Kunstaktion mit Kindern

Als Abwechslung in der Corona-Pandemie bietet die evangelische Kirchengemeinde Ilvesheim eine Kunstaktion für Kinder an. Am Freitag, 1. Mai, stehen ab 14 Uhr an der Evangelischen Kirche in der Neuen Schulstraße Tüten bereit, die mit Bastelmaterial, einer Geschichte und einer kreativen Idee gefüllt sind. Diese können sich die Kinder mit ihren Eltern bei einem Spaziergang bis Samstag, 2. Mai, um 18 Uhr abholen. „Ihr habt dann eine Woche Zeit für das kreative Schaffen“, so eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Alle, die bei der darauf folgenden Ausstellung mitmachen wollen, sollen ihr Werk in die Tüte zu packen, den Namen und das Alter dazuschreiben und die Tüte am Donnerstag, 8. Mai, wieder bei der Kirche abstellen. Die Ausstellung ist dann ab Samstag, 9. Mai, eine Woche lang in den Fenstern des evangelischen Gemeindesaals zu sehen. red/tge

