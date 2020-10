Kunstveranstaltung mit strengen Regeln

Eines fehlt dem Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz noch in seinem frisch renovierten Büro: ein Bild. Gemeinderätin Dagmar Klopsch-Güntner hat da gleich eine Idee: „Nehmen sie doch eines von der InselART.“ Womit sie auch schon beim Thema wäre. Es geht um die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung, die sich Kunst und Kultur in all ihren Facetten widmet. Wegen ihr haben Klopsch-Güntner und

...