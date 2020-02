Kurs für gesunde Ernährung

Am Samstag, 7. März, ist es wieder so weit. Dann heißt es „Leicht und selbstbewusst ins Frühjahr – Gewicht runter, Selbstbewusstsein rauf!“ In dem Grundlagen-Seminar von Anja Rödel geht es um den Zusammenhang von Essen, Abnehmen und Selbstbewusstsein.

Die Kursteilnehmer erarbeiten Ansätze für ein leichteres Leben und Strategien für die Umsetzung im Alltag. Der Veranstaltungsort ist in der Wachenheimer Straße 1. Der dreistündige Kurs, der um 13 Uhr beginnt, kostet 39 Euro. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0162/788 87 72 oder per E-Mail an die Adresse kontakt@selbst-bewusst-essen.de anmelden. tge

