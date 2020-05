KV Insulana plant Treffen

Trotz Corona-Pandemie will der Karnevalverein (KV) Insulana aus Ilvesheim demnächst eine Mitgliederversammlung abhalten. Wie der Verein mitteilte, soll sie am Freitag, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Vereinsheim in der Kanzelbachstraße stattfinden. Auf der Tagesordnung steht neben dem Protokoll der vergangenen Mitgliederversammlung unter anderem der Bericht des Vorstands. Dabei sollen der erste Vorsitzende, der Schriftführer, Schatzmeister und die Jugendabteilung zu Wort kommen. Dem schließen sich unter anderem die Berichte der Revisoren sowie die Entlastung und Neuwahl des Vorstandes an.

Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung müssen nach Vereinsangaben bis spätestens Freitag, 22. Mai, an „KV Insulana e.V., Kanzelbachstraße 32, 68549 Ilvesheim“ gerichtet werden. Sollte die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden, würde dies rechtzeitig bekanntgegeben, so eine Vertreterin des Vereins. red

