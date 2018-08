Lebewesen im Teich wecken Interesse der jungen Gäste

Anzeige

Die vielfältige Tierwelt auf der Vogelweide zu entdecken, dazu hatte der Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz 1963 Ilvesheim im Zuge des Sommerferienprogramms eingeladen. Auch in diesem Jahr war es wieder ein erlebnisreicher sowie lehrreicher Nachmittag auf dem idyllischen und liebevoll gepflegten Areal. Beate Stroh begrüßte knapp 20 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Sie forderte die Kinder auf sich auf dem Gelände umzusehen und zu schauen, was es zu erspähen gibt. Sie wies daraufhin, dass Tiere gefangen, angesehen und beobachtet werden dürfen, den Tieren jedoch nicht wehgetan wird und sie auf jeden Fall wieder freigelassen werden.

Erwartungsgemäß führte der erste Weg der Kinder zum Teich, um hier das Leben zu erkunden. Mit einem Kescher holte Vorsitzender Helmut Stroh Wasserkäfer, Wasserschnecken und Kaulquappen sowie Frösche aus dem Teich. Mit Hilfe von Becherlupen wurden die Tiere genauer betrachtet und Helmut Stroh bestimmte die Wasserbewohner und gab Interessantes zu Gehör. So erfuhren die Kinder, dass der heiße Sommer dazu geführt habe, dass viele Kaulquappen sich noch nicht zu Fröschen entwickelt hätten.

Natürlich durften die Kinder auch selbst keschern und so zeigte sich Jakob mit dem Umgang des Fanggeräts sehr geschickt. Fynn wollte wissen, wie viele Frösche in dem Teich leben. Da diese Frage nicht beantwortet werden konnte, schlug er eine „Froschzählung“ als Lösung vor. Spiel, Spaß und einfaches Rumtollen auf der Vogelweide kamen ebenfalls nicht zu kurz. So hatte Jürgen Schnepf, stellvertretender Vorsitzender, eine Dartscheibe aufgebaut, was insbesondere die Jungs erfreute, während sich die Mädchen an einer Slackline vergnügten. Weitere von den Kindern gut angenommene Stationen waren das Rate-Frage-Spiel zu Teichbewohnern von Monika Löb, die Bastelstation „Laufender Igel aus Papier“ mit Elisabeth Stroh sowie die „Fühlkästen“. Fast alle Kinder beteiligten sich an einem Quizspiel. Die Fragen von Quizleiter Jürgen Schnepf bezogen sich überwiegend auf Ilvesheim.