„Leiche“ Albert auf einmal wieder quicklebendig

Die Theatergruppe des MGV Aurelia Ilvesheim feiert das 40. Jubiläum. Bei den aktuellen Aufführungen stehen mit Bernhard Ries und Hänsi Sturz noch zwei Akteure der ersten Stunde auf der Bühne. Die Premierenveranstaltung am Samstag in der Mehrzweckhalle war ausverkauft und Hänsi Sturz konnte das Publikum mit gewohnt charmantem Wortwitz und zudem mehrsprachig zu einigen vergnüglichen Stunden „Für die Familie kann man nichts“ begrüßen. Christine Dörsam führte die Regie zu dieser, wie sie selbst sagte „wunderbar mit Klamauk gespickten“ Komödie in drei Akten von Hans Schimmel. Ein Stück, das die Theatergruppe bereits 2014 mit teilweise anderer Besetzung aufgeführt hatte.

Friedhelm Beierle (Hänsi Sturz) hat´s mit seiner Familie nicht leicht. Bruder Hubbi (Bernhard Ries) ist ein stotternder Möchtegernerfinder, Schwester Hermine (Kerstin Freihaut), die ihren etwas strengen Eigengeruch als „Aura“ bezeichnet, sieht sich als Wahrsagerin, während der letzte Bruder Willi (Mario Schaden), ein begnadeter Computerhacker ist, der sich gerne mal in Ministerien einhackt und dem deshalb der Verfassungsschutz in Person von Gerd Hollerbichel (Holger Spies) auf den Fersen ist. Nebenbei ist Willi auch Leichenwagenfahrer, was aber niemand in der Familie weiß.

Schaden löst Dilemma aus

Ein Fahrzeugschaden löst das Dilemma aus. Die Leiche Albert (Dieter Spies) muss in der Wohnung zwischengeparkt werden. Hermine, die der ebenso wie Hubbi stotternden Gundula (Monika Ottinger) und Gertrud (Sandra Friedmann) das bevorstehende Liebesleben mittels einer Seance vorhersagen will, erlebt mit diesen beiden und Hubbi den Schrecken ihres Lebens. Nach einer reichlich schief gelaufenen Seance entdecken sie die Leiche auf dem Sofa und meinen sie direkt aus dem Jenseits gerufen zu haben. Die Leiche muss weg, also auf zur Bushaltestelle damit. Friedhelm, der einzig „normale“ in der Geschwistergruppe, ist derweil mit seinen Nerven am Ende. Hatte er eigentlich auf sturmfreie Bude gehofft, um seine neue Bekanntschaft mit Doris (Sandra Stickel) zu vertiefen. Nicht nur der ganze kuriose Familienclan ist da, auch die verklemmte Traudel (Sarah Ottinger), die sich nach dem Genuss von Alkohol in eine mannstolle Kleptomanin verwandelt, ist erschienen.

Während die Seance-Gruppe versucht die Leiche wieder verschwinden zu lassen, schnappt sich Erfinder Hubbi den Albert und verwandelt ihn zu einem willigen Roboter. Das ist zu viel für Albert, der spontan zu neuem Leben erwacht. In perfektem Sächsisch poltert der gesuchte Mafioso los, der doch einfach nur als Leiche getarnt das Land verlassen wollte. Aurelia-Vorsitzender Karlheinz Lohnert dankte sowohl der Gruppe wie auch dem Publikum für die Treue. Besondere Worte fand Hänsi Sturz für Ehrenregisseur Heinz Feuerstein, der seit 1953 die Geschicke der Theatergruppe über viele Jahrzehnte leitete. Mit Dieter Spies, Holger Spies und Mario Schaden standen zum Jubiläum drei ehemalige Darsteller auf den Brettern, während Sandra Stickel und Sandra Friedmann ihr Debut gaben.

Bernhard Ries erläuterte die Entstehung der Theaterabende. Früher wurden die Stücke bei der Weihnachtsfeier aufgeführt, nahmen aber einen so großen Zeitrahmen ein, dass man sie sozusagen vor 40 Jahren verselbstständigte. Schwarzweißfotos auf den Tischen, Plakate und Stellwände mit Bildern ließen die Besucher Rückblick auf die vergangenen 39 Jahre nehmen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019