Liederkranz singt im Vetter-Park

Anzeige

Der Liederkranz Ladenburg feiert „175 bewegte Jahre“ und bietet als Gastauftritt in Ilvesheim allen Interessenten und den Menschen rund um die Heinrich-Vetter-Stiftung ein großes Konzert unter dem Titel „As time goes by“. Am Donnerstag, 19. Juli, werden ab 19.30 Uhr im Park der Stiftung, Goethestraße 13, bei freiem Eintritt alle vier Chöre des GV Liederkranz auftreten und einen Querschnitt ihres Repertoires bringen. Einlass ist ab 19 Uhr, es wird um Anmeldung unter der Rufnummer 0621/2 33 66 gebeten. Wegen der begrenzten Parkplätze können Fahrräder auf dem Gelände der Stiftung abgestellt werden. hat