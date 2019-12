Ludwigshof: Neue Pläne

Es war nicht das erste Mal, dass es in einer Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) um den Ludwigshof ging. Bereits vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren stand das ehemalige Lokal, das seit 2015 geschlossen ist, auf der Tagesordnung dieses Gremiums. Zudem hatte der Ausschuss das Thema in einer nicht-öffentlichen Sitzung im März dieses Jahres behandelt. Am Mittwoch ging es nun um eine Änderung der Baupläne, der der Ausschuss einstimmig seinen Segen erteilte.

Grund für die neue Planung war eine Studie. Sie besagte, dass ein Hotel in dem Gebäude in der Feudenheimer Straße nicht wirtschaftlich zu betreiben sei. Ursprünglich wollte der Eigentümer das Haus umbauen und ein Hotel sowie Gastronomie darin unterbringen. „Das Ergebnis des Gutachtens war schon etwas niederschmetternd, aber es ist gut, dass wir Klarheit haben“, sagte der Besitzer, der selbst bei der Ausschuss-Sitzung anwesend war, dem „MM“. Im Obergeschoss sollen statt Hotelzimmern nun Räume für Wohnungen oder Büros entstehen.

Allerdings soll es weiterhin Gastronomie an dem Standort geben. Das stieß bei allen Fraktionen im TA auf großen Zuspruch. Auch Bürgermeister Andreas Metz zeigte sich erfreut: „Immer, wenn ich im Norden Ilvesheims unterwegs bin, werde ich darauf angesprochen, wie schön es doch wäre, wenn es an dieser Stelle wieder ein Restaurant gäbe.“

Kreisverkehr braucht Platz

Die Gemeinde steht mit dem Eigentümer des Hauses noch in Verhandlungen über einen Teil der Fläche vor dem Gebäude. An der Ecke Feudenheimer Straße / Im Mahrgrund könnte in den nächsten Jahren ein Kreisverkehr entstehen. Dieser bräuchte allerdings mehr Platz und würde Teile des bisherigen Ludwigshof-Grundstücks benötigen.

Bis zum Frühjahr könnte eine Einigung erzielt sein, so die Verwaltung. Gemeinderat Rolf Sauer (SPD) sagte während der Sitzung: „Es ist wichtig, dass wir diese Fläche erwerben.“ tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019