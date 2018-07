Machen englische Wölfe Beute?

Anzeige

Das dritte ausländische Team kommt mit dem FC Brügge aus Belgien. Auch die Nationalmannschaft dieses Landes begeisterte bei der WM in Russland mit Tempofußball vom Feinsten die Sportfreunde aus aller Welt. Es sprang der dritte Platz heraus. Die deutsche Fußballnationalmannschaft packte schon nach den Gruppenspielen die Koffer. Doch der Ball rollt weiter und so werden sich auch die Teams aus dem Land des Ex-Weltmeisters ins Zeug legen, um beim Insel-Cup die Schmach der Profis vergessen zu machen und gut abzuschneiden. Neben dem Titelverteidiger Augsburg zeigt sich nach 20-jähriger Abstinenz auf der Insel Ilvesheim wieder einmal der 1. FC Nürnberg. Die U19 des Clubs spielt in der Bundesliga Süd/Südwest, ebenso wie Augsburg und der 1. FC Kaiserslautern. Die jungen „Roten Teufel“ zeigen sich nach 1956, 1957 und 1984 zum vierten Mal im Neckarstadion. Diesbezüglich liegt der SV Waldhof um Längen vorn. Denn die „Buwe“ sind in Ilvese gesetzt. Sie kommen zum 50. Mal zum Insel-Cup, elfmal holten sie sich den Siegerpokal. Nur das Team des Gastgebers ging hier öfters auf Torejagd.

Die A-Jugend der Spielvereinigung war immer dabei. Ein Turniersieg konnte in diesem hochkarätigen Feld noch nicht bejubelt werden. Einst konnte der 4. Platz gefeiert werden: Im Jahre 1961 verloren die Ilvesheimer das Spiel um Platz 3 gegen den FC Bayern München. Die Bayern haben in den Jahren 1962 und 1963 mit den Legenden Franz Beckenbauer und Sepp Maier den Pokal geholt. Ob solcher Hochkaräter, die in den folgenden Jahren immer wieder Nachfolger fanden, bleibt dem Team von der Insel größtenteils nur die Rolle des Punktelieferanten. Aber sie sind mit Feuereifer dabei und messen sich mit den Besten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018