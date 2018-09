Mädchen von Auto angefahren

Am Dienstagabend ist im Ilvesheimer Mühlenweg ein neunjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall angefahren worden. Eine 51-Jährige war nach Angaben der Polizei von gestern mit ihrem VW gegen 18.15 Uhr auf dem Mühlenweg in Richtung Friedhof unterwegs. Das Unfallopfer kam mit einem Tretroller von einem Privatweg mit nicht abgesenktem Bordstein aus in den Mühlenweg gefahren. Die Sicht der beiden zueinander war hierbei durch ein geparktes Auto sowie eine Hecke eingeschränkt.

Beim Einfahren des Mädchens konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit der vorderen linken Seite ihres Fahrzeugs. Hierbei wurde das neunjährige Mädchen verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. red/pol

