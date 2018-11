Martinsumzug ab Hallenbadparkplatz

Am Sonntag, 11. November, laden der Kindergarten Rappelkiste und die Freien Wähler Ilvesheim zum Martinsumzug ein. Los geht es um 17:30 Uhr am Hallenbadparkplatz. Von dort aus bewegt sich der Zug über die Heddesheimer in die Königsbacher Straße, in die Neckarstraße, in die Edenkobener Straße, in den Mühlenweg und in die Kanzelbachstraße. Ziel das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr im Mühlenweg. Hier lodert ein großes Martinsfeuer. Es gibt Martinsgebäck, Glühwein und Kinderpunsch sowie eine kleine Aufführung. Teilnehmer sollten ihre eigenen Tasse für den Punsch oder den Glühwein mitbringen. Der Umzug findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters Andreas Metz statt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018