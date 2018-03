„Matchbox“ sucht den Sound der Gemeinde

Anzeige

Matchbox, das wandernde Kunst- und Kulturprojekt in der Region Rhein-Neckar macht in Ilvesheim Station. Geplant ist ein musikalisches Begegnungsprojekt: Der Schlagzeuger und Musiker Thorsten Gellings und der Klangregisseur und Musikproduzent Lennart Scheuren machen sich in Workshops mit Schülern der Schloss- und der Friedrich-Ebert-Schule auf die Suche nach dem Sound von Ilvesheim. Über die Hintergründe des Projekts und die Beteiligungsmöglichkeiten können sich Interessierte am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus „Hirsch“ informieren. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail an: matchbox@m-r-n.com.

Das Projekt macht die Verbindungen zwischen Hören und Sehen und zwischen den beiden Schulen zum Thema, schreiben die Macher von Matchbox. In der Schloss-Schule lernen und leben Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung aus ganz Baden-Württemberg. Die Zusammenführung der jungen Menschen mit und ohne Behinderung und mit der Gemeinde ist das erklärte Ziel des musikalischen Projekts.

Die Macher setzen dabei auf die Beteiligung des sozialen Umfelds der Schüler sowie auf das bürgerliche Engagement in Ilvesheim. Zum Abschluss des Projekts im Juli wird unter Beteiligung der Bürger der Weg zwischen den beiden Schulen als Klang- und Wahrnehmungsparcours bespielt.