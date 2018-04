Mauern sind durchlässig

Anzeige

Am morgigen Sonntag beispielsweise öffnet die Schloss-Schule ihre Tore und gewährt einen Einblick in die Historie sowie in ausgewählte Klassenzimmer. In das Gestern und Heute wird eine Hand voll von Bürgern eingewiesen, die sich frühzeitig für diese Veranstaltung angemeldet haben. Die Resonanz war groß, die Plätze sind ausgebucht. Es gibt aber einen Trost: Im Herbst wird diese Führung wiederholt.

Geschichtsträchtiger Boden

Am Sonntag wie auch im Herbst wird der Besucher erfahren, dass er sich auf geschichtsträchtigem Boden befindet. Es war das Jahr 1700, als Freiherr Lothar Friedrich von Hundheim die Herrschaft Ilvesheim als Lehen erhielt. Noch im selben Jahr hat er mit dem Bau des Hundheimschen Schlosses begonnen. Es steht auf den Fundamenten der Vorgängerburg – die Erlenburg, die 1525 von Hans von Erligheim gebaut worden war und die im pfälzischen Erbfolgekrieg im März 1689 in Flammen aufgegangen war. Der letzte Schlossherr – Alfred Freiherr von Hundheim – starb im Jahre 1855. Der Besitz ging an den badischen Staat über. Das Schloss stand mehr als ein Jahrzehnt leer. Bis die Blindenschule kam.

Info: Homepage: schloss-schule-ilvesheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018