Mehr Respekt gegenüber Mandatsträgern eingefordert

Auch die Hitze hatte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz nicht davon abhalten können, eine Krawatte anzulegen. Diese Kleiderordnung wählte er aus Respekt vor dem Engagement langjähriger Gemeinderäte, die jetzt geehrt wurden. Mehr Respekt gegenüber diesem Personenkreis klagte das Ortsoberhaupt allgemein ein. „Sehr viele Stunden leisten die Gemeinderäte ehrenamtlich zum Wohle der Gemeinde und ihrer Bürger“, lobte der Bürgermeister.

Zunehmend würden Bürger den Respekt vor solch einer Leistung und gegenüber den Mandatsträgern vermissen lassen, bedauerte Metz. Wer Verantwortung übernehme und Entscheidungen treffe, der könne es nicht jedem Recht machen, führte der Bürgermeister aus. Dies führte oftmals zu harscher Kritik bis Anfeindungen und Drohungen. Gerade in den sozialen Netzwerken falle ihm eine Verrohung der Sprache auf, bedauerte Metz. „Die Angriffe auf die Mandatsträger geht in dieser Form nicht“, kritisierte Andreas Metz. Er riet Kritikern sachlich zu bleiben und konstruktive Kritik zu üben. Und er hoffte, dass bei künftigen Bürgerinitiativen der Ton sachlich bleibe. Bei diesen Prozessen, so Metz, haben Gemeinderäte von Bürgern Dinge gehört, die man eigentlich nicht hören will.

Fünf Personen ausgezeichnet

Die Ehrenstele des Gemeindetags Baden-Württemberg erhielten für ihre zehn Jahre währende Tätigkeit im Kommunalparlament Barbara Hefner (CDU), Alfred Reiser (Freie Wähler) und Dieter G. Bühler (SPD). 20 Jahre gehören dem Gemeinderat Dagmar Klopsch-Güntner (SPD) und Günter Tschitschke (Freie Wähler) an. Dieter G. Bühler als auch Günter Tschitschke waren wegen Krankheit entschuldigt.

Bernhard Ries (Freie Wähler), Rolf Sauer (SPD), Katharina Kohlbrenner (CDU) und Michael Haug (Grüne) sprachen ihren Ratskollegen Dank und Glückwünsche aus. Michael Haug redete von Dienst an der Demokratie. Das zeige persönliche Größe und habe nichts mit einer Partei zu tun, so der Grünen-Gemeinderat. neu

