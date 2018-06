Anzeige

Ein Flurbereinigungsverfahren soll Grundstücke im zentralen Bereich der geplanten Landestraße 597 zwischen Friedrichsfeld und Ladenburg neu ordnen. Das bringt mehrere Landwirte auf die Palme, wie sich bei der so genannten Aufklärungsversammlung in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle zeigte. Insgesamt rund 40 Interessenten, Besitzer oder Bewirtschafter von Agrarflächen in Ilvesheim-Neckarplatten, Seckenheim, Friedrichsfeld und Neckarhausen kamen zu dieser Auftaktveranstaltung des in Sinsheim ansässigen Kreisamts für Flurneuordnung. Dort hatte man mit 50 bis 100 Besuchern gerechnet.

„Übel und Chance zugleich“

Flurbereinigung zur L 597 Für Juli 2018 ist der Aufstellungsbeschluss des Verfahrens vorgesehen (vorläufiges Gebiet siehe Grafik). Danach erfolgt die Wahl des Vorstands: Fünf Mitglieder und fünf Stellvertreter, darunter jeweils mindestens ein Nichtbeteiligter und Einwohner aus den beteiligten Gemeinden, vertreten die Teilnehmergemeinschaft. Bereits ab Oktober müssen erste Flächen für die Aufschüttung der Neckarbrücke, die jedoch erst ab 2022 gebaut wird, bereitstehen. Es entstehen für die Teilnehmer keine Kosten. Diese tragen Land und Regierungspräsidium. Das Verfahren im Internet: www.lgl-bw.de/3286. pj

Es gilt, für Trasse und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Flächen bereitzustellen, so der Leitende Ingenieur Jascha Bosch. Auch um den Flächenverlust durch den Straßenbau zu minimieren, seien die Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen. „Dieser Prozess wird uns bis zu zehn Jahre lang begleiten“, sagte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz als Gastgeber. Er hob die zu erwartende „signifikante Entlastung von innerörtlichem Verkehr“ durch die neue L 597 hervor. Das begleitende Verfahren sei „zugleich notwendiges Übel und Chance“, die eine sinnvolle Neueinteilung bringe. Doch ahnte ein Insider schon: „Es wird nicht nur wegen der hohen Temperaturen hitzig zugehen, das ist normal, denn die Abgrenzung des Gebiets ist immer heikel.“ Er sollte recht behalten.

Der Reihe nach: Eingangs erläuterte Hans Joachim Krauß vom Regierungspräsidium Karlsruhe dem „MM“: „Wir wollen die Straße bauen, und es gibt in dem Gebiet erbsittenbedingt viele Flächen, die sehr klein und für Bauern schlecht zu bewirtschaften sind.“ Deshalb habe man mit der Sinsheimer Behörde vereinbart, eine Flurbereinigung zu machen, damit aus „Handtüchern Grundstücke werden, die sich gut bearbeiten und arrondieren lassen“. Es gebe auch viele, die aufhören und Land verkaufen wollten. „Es soll jeder möglichst das kriegen, was er haben will“, sagte Krauß übereinstimmend mit späteren Aussagen von Bosch.