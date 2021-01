"Mehrzweckhalle first, Kombibad second" in Ilvesheim

Seinen Platz in den Jahresrückblicken hat das Coronavirus sicher - in Ilvesheim ist das nicht anders. Einbrüche bei den Steuereinnahmen machen der Kommune zu schaffen. Die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen führen in der Inselgemeinde zu einer massiven Verschiebung der politischen Prioritäten. Hilfsgelder vom Land verschaffen etwas Linderung, mehr aber auch nicht. Und die Auswirkungen

...