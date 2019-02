Melancholische und leicht rauchige Stimme begeistert

Wenn Ben Black ein Konzert im Rahmen von „Kultur im Dunkeln“ gibt, dann ist alleine der Name schon Programm, denn was passt besser zusammen als Ben Black und der schwarze Salon. Bevor es jedoch losging, erklärte der Leiter von „Kultur im Dunkeln“, Gunter Bratzel, den Gästen: „Wir sind es alle nicht gewohnt, nichts zu sehen, daher ist es anfangs ein seltsames und unangenehmes Gefühl, welches aber schnell vergeht. Man schaltet einen Sinn aus und genießt dadurch die Musik viel intensiver.“

Viele Helfer begleiteten die Besucher in den schwarzen Salon und Theo, Rawan, Leon, Ferdinand und Lasse waren dafür verantwortlich, die Gäste auf ihre jeweiligen Plätze zu setzen. Das Publikum bedankte sich dafür mit großem Applaus. Das Konzert war nicht ganz ausverkauft, obwohl der SWR 3 in seinen Sendungen immer wieder auf diese Veranstaltung hingewiesen hatte. Das war sehr unüblich, da sich die Konzerte im schwarzen Salon sehr großer Beliebtheit erfreuen. Möglicherweise war es dem Valentinstag geschuldet, da man sich bei „Kultur im Dunkeln“ leider nicht verliebt in die Augen schauen kann.

Vielschichtiger Musiker

Ben Black hatte von der ersten Minute sein Publikum fest im Griff und forderte schon bei seinem ersten Lied die Gäste zum Mitsingen auf. Ben Black ist ein sehr vielschichtiger Musiker, der mit seiner teils melancholischen, teils leicht rauchigen Stimme in jedem seiner Stücke die richtigen Akzente zu setzen vermag. Sein Repertoire ist vielfältig, besteht aber größtenteils aus selbst geschriebenen Werken. Abseits von dem Einheitsbrei, der vielen deutschen Sängern zu Eigen ist, präsentiert Ben Black erfrischend tiefgründige Texte. Er sang auch alle Lieder seines Albums „Tanzen im Regen“ und bezog dabei immer wieder das Publikum mit ein.

Mal forderte er die Gäste zum Mitklatschen auf „falls ihr gerade kein Getränk in der Hand habt“ oder, wie bei dem Titel „Freier Fall“ sollten die Zuhörer den Refrain mitsingen, was sie auch gerne und lautstark taten. Als er zum Nachstimmen seiner Gitarre ein minimales Licht anmachte, wurde er sofort freundlich, aber direkt von Gunter Bratzel aufgefordert, das Licht zu löschen; „Wenn du es im Dunkeln nicht schaffst, bringe ich dich gerne hinaus.“

Ben Black konterte umgehend: „Ich bin schon fertig und so schnell hättest du mich im Dunkeln gar nicht gefunden.“ Das Publikum war jedenfalls nicht nur von seiner Musik, sondern auch von seinem Humor mehr als begeistert und tat das auch vernehmbar kund.

Bevor Ben Black das Lied „Gezeitengedöns“ anstimmte, erklärte er: „Der Song ist auf einen Chor ausgelegt, also brauche ich euch alle.“ Den Besuchern gefiel es und blitzschnell verwandelte sich der schwarze Salon zu einem riesigen Hintergrundchor. Als Ben Black das Konzertende ankündigte und, passend zum Valentinstag, das Liebeslied „Irgendwie sympathisch“ anstimmte, hagelte es schon Proteste aus dem Publikum. Er wurde nicht ohne Zugaben entlassen und verabschiedete sich schließlich unter anderem mit dem Lied „Ich wollte dir nur mal eben sagen“ von den Sportfreunden Stiller. Auch hier zeigten sich die Gäste erstaunlich textsicher.

Während Ben Black im Foyer noch einige CDs signierte, waren die Gäste noch ganz hingerissen von dem musikalischen Erlebnis. „Es war unglaublich und wohl auch der Dunkelheit geschuldet, dass man so laut und hemmungslos mitsingen konnte.

