Melodien der 70er bei der Bürgerhilfe

Zum Kaffeenachmittag am Dienstag, 25. Juni, lädt die Ilvesheimer Bürgerhilfe ein. Angekündigt ist ein gemütliches Beisammensein mit reichlich Zeit und Gelegenheit für Gespräche, Spaß und Unterhaltung bei Kaffee oder Tee und selbst gebackenem Kuchen – das Ganze ist kostenlos. Die Besucher erwartet auch Melodien der 70er Jahre, der Zeit der blühenden Pril-Blumen und des Fernseh-Klamauks von Klimbim. Die Gäste können mitsingen, in Erinnerungen schwelgen, oder einfach zuhören und genießen. Werner Freckmann, ein Vollblut-Musiker und früher Lehrer an der Musikschule Mannheim, wird die Lieder und ein musikalisches Ratespiel präsentieren. Eingeladen sind Ilvesheimer, die gerne ein paar Stunden mit netten Leuten entspannt verbringen möchten. Gefeiert wird von 14 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Neue Schulstraße 10. Interessenten sollten sich bis 22. Juni anmelden unter unter 0621 - 49660-555 oder per E-Mail unter Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de. red

