Mit Bändern auf Seilen getanzt

Popcornduft schwebt durch die mit bunten Girlanden geschmückte Mehrzweckhalle der Schule. Ein Banner mit der Aufschrift „Ilvesheimer Zirkusbande“ hängt am Rand der Bühne. Die Zuschauer tuscheln gespannt. Zwei Mädchen in glitzernden Westen und ebenso schillernden Hüten treten auf: Ihre Aufgabe ist es, durch den Abend zu führen.

Und jetzt war es endlich soweit: Nach einer Woche intensiven Trainings unter der Leitung des Teams vom Kinder- und Jugendzirkus Paletti durften die dritten Klassen der Friedrich-Ebert-Grundschule Ilvesheim endlich zeigen, was sie gelernt haben.

Den Anfang machten die „Swinging Dancer“. Auf Slackline, eine niedrige Version des Hochseils, und Wippe balancierten die jungen Artisten und ließen dabei zu verträumter Musik bunte Tücher und Bänder tanzen. Drehung und Kniefall auf dem Seil oder die Wippe zu dritt ausbalancieren? Alles kein Problem.

Nach einer kurzen „Umbaupause“ ging es mit den „Fantastischen Diabolos“ weiter. In leuchtend gelben Warnwesten, roten Kappen und weißen Schutzhelmen ließen die Schüler die sanduhrförmigen Diabolos mithilfe eines Seils zwischen zwei Stöcken herumwirbeln. Sei es die Schnur kunstvoll auf verschiedenen Weisen zu verknoten, ohne das Diabolo zu stoppen, es in die Luft katapultieren oder gar hin und her passen – ihr Trickarsenal ließ keine Wünsche offen.

Ihnen folgten die „Spektakulären Tanzsäcke“. Die jungen Schausteller versteckten sich unter glänzenden blauen und roten Bezügen, hier und da zeichnete sich unter dem funkelnden Stoff ein Gesicht oder eine Hand ab. Zu tranceartiger Musik bewegten sie sich in den Säcken und gaben ihnen durch gekonnte Bewegungen und Choreographien hypnotisierende, abstrakte Formen.

Mehrstufige Pyramiden

Klassischer ging es bei der „Akrobatengang“ zu. Zu funkiger Neunziger-Jahre-Elektromusik zeigen sie das kleine Einmaleins eines Artisten: Rolle vorwärts, Radschlagen, Kerzen, bei der die Beine gerade in die Luft gestreckt werden, aber auch kleine, mehrstufige Pyramiden, bei denen die Artisten auf einander stehen müssen.

Danach gaben die „Eleganten Zauberteller“ eine Kostprobe ihres Geschicks, indem sie ihre drehenden, bunten Teller auf Stäben balancierten. Doch nicht nur das: Sie rollten auf dem Bauch herum, führten Stab und Teller unter dem Bein hindurch oder reichten sie um den Körper herum, ohne den Teller fallenzulassen.

In einem Zirkus darf natürlich auch ein Clown nicht fehlen. Bei der „Zirkusbande“ wurde er von den „mutigen Fakiren“ begleitet. Ganz erstaunt betrachtete er, wie sie auf dem Nagelbrett lagen, Gewichte stemmten, Gummischlangen beschworen oder auf kohlschwarzen Scherben herumturnten. Nach einigen Fehlversuchen gelang es auch dem Clown, zum echten Fakir zu werden und ihren Respekt zu ernten.

Schließlich schlich sich die „Einbrechergang“ auf die Bühne. Ihre Nummer stellte Akrobatik und blaue Leitern in den Mittelpunkt. Mit viel Geschick und Balance errichteten sie wackelig aussehende Gebilde und Pyramiden, die nur durch die Kraft der Physik vom Auseinanderbrechen abgehalten wurden, und kletterten darauf herum. So hätten sie sicher jedes Haus erklimmen können.

Den Abschluss bildeten die „koboldigen Kugelläufer“. Für sie reichte es nicht, in Bockspringmanier über die kunterbunten Kugeln von Gymnastikball-Größe zu hüpfen oder nur darauf zu stehen. Reifen um den Körper schwingen, Bänder und Tücher herumwirbeln oder gar zu zweit das Seil für die Seilspringer zu schwingen - all das auf dem Ball zu tun, klingt doch viel spannender. Ihre letzte Figur war nur durch Teamwork möglich, denn es brauchte vereinte Kräfte, um eine von ihnen auf dem Ball nur mit den Füßen in die Luft zu stemmen.

Rektorin zieht den Hut

Zum Schluss durften alle Artisten noch einmal auf die Bühne kommen, um sich ihren wohlverdienten Applaus abzuholen. Auch Rektorin Monika Maier zog nicht nur sprichwörtlich ihren Hut vor den Nachwuchsartisten. Sie lobte den Fleiß und die Hartnäckigkeit der Schüler, die nicht aufgegeben hätten, auch wenn es mal nicht gleich geklappt habe. Dass Zirkus wirklich für jeden etwas ist, zeigten insbesondere die Inklusionskinder, die genau wie alle anderen, mit Feuereifer dabei gewesen sind. Auch wenn der Vorhang für die „Zirkusbande“ fiel, vorbei ist es aber noch lange nicht: Die Spenden, die an diesem Abend gesammelt wurden, würden der „Next Generation“ als Grundstock dienen, kündigte Maier an.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/ilvesheim

