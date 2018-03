Anzeige

Für viele Bürger ist der Parkplatz vor dem Freibad ein Ärgernis. Der Grund: Bei Regen bilden sich tiefe Pfützen und an trockenen Tagen ist es hier enorm staubig. Die Verwaltung sieht das etwas anders und spricht von einer Verbesserung. Die Staubbelästigung habe bereits im vergangenen Jahr deutlich abgenommen. Der Parkplatz, so das Bauamt, vertrage die Belastungen trotz intensiver Nutzung gut.

Die Freien Wähler sehen dies anders. Sie forderten im Gemeinderat, dass der Parkplatz „in einen dauerhaft ordnungsgemäßen und nutzbaren Zustand“ versetzt werde. Mit dem Antrag der Freien Wähler, den alle Gemeinderäte unterstützten, erhielt die Verwaltung den Auftrag, eine Konzeption zu erstellen. Ziel ist ein dauerhaft ordnungsgemäßer Zustand. Kern der Arbeiten wird eine Bohrung sein, um Klarheit über den Aufbau zu erhalten. Dabei soll der verantwortliche Planer präsent sein, wünschen sich die Räte.

Viel Geld ausgegeben

„Wir sind mit der Situation mehr als unzufrieden“, kritisierte Günter Tschitschke (Freie Wähler) den Zustand des Parkplatzes. Man habe, so der Sprecher, mehrfach Gutachten gefordert, um Klarheit zu erlangen. „Wir haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben und können das so nicht akzeptieren“, führte Günter Tschitschke fort. Man müsse Ursachenforschung betreiben und dabei den Bodenaufbau ins Visier nehmen, riet der FW-Rat. „Wir suchen nach Lösungen“, versicherte Bauamtschef Pascal Tholé. Mit einer Rinne, die in eine Grünfläche führt, verzeichne man bereits Erfolge, so Tholé. Zudem habe man eine Walze für die Verdichtung beantragt. Der Belag mache Arbeit, räumte Tholé ein. Man habe auch mit missbräuchlicher Nutzung zu kämpfen. Schwerlastverkehr und andere Verkehrsteilnehmer fahren teilweise bewusst Spuren in den Untergrund. Darin sammle sich Wasser. Dennoch versickere das Oberflächenwasser in der Regel innerhalb von 24 Stunden, gab der Fachmann das Ergebnis von Überprüfungen weiter.