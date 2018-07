Mit Jubiläumsgläsern auf das Jubeljahr angestoßen

Vor dem bunt erleuchteten Rathaus begrüßten viele Ilvesheimer auf dem Chécy-Platz das Jubiläumsjahr. © neu

"Das ist ja wie in Berlin", schwärmt Hermann Münch. Und Hänsi Sturz ergänzt: "Wir haben hier eine ganz tolle Atmosphäre." In Ilvesheim feiern am Donnerstagnacht zwar keine Hunderttausende eine ausgelassene Silvesterparty. Und man stößt auch nicht am Brandenburger Tor, sondern auf dem Chécy-Platz an. Aber mehrere hundert Gäste erleben hier eine bestens angenommene Premiere, die viele wiederholt

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3096 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2016