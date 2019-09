Mit Musik zünftig gefeiert

Bei herrlichem Sonnenschein und nahezu sommerlichen Temperaturen haben die Gartenfreunde Ilvesheim wieder ihr Oktoberfest in der Gartenanlage gefeiert. Mit dem traditionellen Ruf „O‘zapft is“ hatte Bürgermeister Andreas Metz zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Johann Weber das erste Fass Bier angezapft und das 12. Oktoberfest mit Freibier eröffnet.

Viele Gäste erschienen wieder in einer typisch bayerischen Tracht. Auch kulinarisch hatten die Gärtner leckere „Schmankerl“ zu bieten. Neben Schweinshaxen mit Kraut oder Bratwurst konnten auch die bayerische Weißwürste genossen werden. Sehr gut kam auch die Auswahl an der Kuchentheke an, die am Nachmittag bis auf wenige Stücke ausverkauft waren.

Musikalisch sorgte Bernd Vogelmann, alias „Birdman“ mit aktuellen Oktoberfest Hits für tolle Stimmung und gute Unterhaltung bis spät in den Abend. Der Vereinsvorstand dankte abschließend den Gästen für ihr Kommen, ebenfalls den Kuchenspendern und der gesamten Helfermannschaft für die tolle Unterstützung und Mithilfe. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019