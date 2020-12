Mit riesiger Begeisterung 68 Schuhkartons verpackt

Dieses Jahr ist die Adventszeit pandemiebedingt weniger offen, weniger nah und weniger „gemeinsam“ als die Jahre davor. Weihnachtsmärkte haben geschlossen, auf Spielplätzen muss man Abstand halten und auch im Kindergarten dürfen die Kinder nicht ihre Freunde besuchen. Weihnachten ist aber ein Fest der Liebe, der Hoffnung und der Freude, die bekanntlich größer wird, wenn man sie teilen kann.

Große Betroffenheit

Aus diesem Grund wollten die Erzieher des Kinderhauses „Zauberlehrling“ an der Ilvesheimer Goethestraße dieses Jahr an der Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ teilnehmen. Mit den Kindern wurde besprochen, wie Kinder in anderen Ländern leben, auf was sie verzichten müssen und wie sie Weihnachten feiern.

Die Kinder zeigten sich sehr empathisch und davon betroffen, dass andere Kinder in keinen Kindergarten oder die Schule gehen können oder dass sie sogar hungern müssen. Die Erzieher haben die Aktion mit den Kindern erarbeitet und durften viele Fragen beantworten. Durch diese Anteilnahme waren die Kinder sofort motiviert zu helfen und wollten direkt loslegen, ihre Schuhkartons für andere Kinder zu packen.

In den Schuhkarton kamen neben Süßigkeiten, Kuscheltieren und Spielzeug etwa auch Decken, Mützen und Schals, damit die Kinder nicht frieren müssen oder auch Hygieneartikel wie Zahnpasta und Waschlappen, damit die Kinder nicht krank werden, sondern gesund bleiben. Natürlich durften zu guter Letzt auch Bilder und Weihnachtsgrüße in den Kartons nicht fehlen.

Um die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ überhaupt zu ermöglichen, erfolgte durch die benachbarte Heinrich-Vetter-Stiftung eine hilfreiche Zuwendung. Hinzu kam eine sehr große Spendenbereitschaft seitens des Personals und insbesondere der Eltern. Insgesamt 68 Schuhkartons konnten so von den „Zauberlehrlingen“ gepackt und auf den Weg gebracht werden. Dieses Jahr ermöglichen die Pakete unter anderem Kinder in Georgien, Lettland und der Ukraine ein schönes Weihnachtsfest. red

