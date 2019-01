Mit Satire gegen Politik

Sütsch, Schmitter und Loessl von der Dusche in Aktion. © Rinderspacher

Die SPD Ilvesheim präsentiert am Samstag, 26. Januar, das Kabarett Dusche. Der Vorhang für das Mannheimer Ensemble fällt um 20 Uhr in Ilvesheims Mehrzweckhalle. Vorverkaufskarten gibt es bei „Ilvese Post“ in der Schlossstraße 21. Das Politkabarett stellt sich mit seinem aktuellen Programm „Schicksalsjahre einer Kanzlerin“ vor. Josefin Loessl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch werden sich dabei mit feinster Satire durch das ganze Spektrum der üppig wuchernden Politlandschaft pflügen.

„Merkel-Dämmerung“

Auf der Homepage des Kabaretts ist hierzu Folgendes zu lesen: „Mal war sie Kohls Mädel aus der Uckermark, mal die gnadenlose Machtmatrone im Kanzlerinnenamt. Die einen verehrten sie als Modernisiererin einer bis dato im fünfziger Jahre-Mief stecken gebliebenen CDU, die anderen fürchteten sie als Männer mordende Schwarze Witwe. Polit-Leichen säumten ihren Weg – und bei den Meisten war das auch gut so. Über ein Jahrzehnt nahm sie im Beliebtsheitsranking stets Spitzenpositionen ein und das sogar bei den Wählerinnen und Wählern ihrer Konkurrenz-Parteien! Doch nun heißt es allenthalben – „Merkel-Dämmerung“! Aber Mutti wäre nicht Mutti, würde sie bei dem bisschen Gegenwind schon die Segel streichen – denn das letzte Kapitel, das ist noch nicht geschrieben!“ Man darf also gespannt sein. red/neu

