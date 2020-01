Mit verbundenen Augen geprobt

Alles muss dunkel sein – wirklich alles. Handys werden ausgeschaltet und Uhren am besten eingesteckt. Dass ein Konzertbesuch der Reihe „Kultur im Dunkeln“ an der Schloss-Schule Ilvesheim etwas Besonderes ist, wird den Besuchern gleich von Anfang an bewusst. Es ist ein Konzerterlebnis ohne jegliche visuelle Orientierung – nicht nur, dass man den Künstler oder die Bühne nicht sieht, nein, niemand weiß, wo der Musiker sitzt, und wie der Raum aussieht.

Und die Schüler schaffen den richtigen Rahmen für das Konzerterlebnis. Fabian, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft (AG) Kultur im Dunkeln, zeigt den Gästen den Weg auf dem großen Schulgelände. Jeder Besucher wird dann einzeln von einer Schülerin oder einem Schüler der AG an seinen Sitzplatz oder zuvor an die Theke geführt. Mit in der AG sind die Schüler Santo, der die Gäste sicher zum Sitzplatz geleitet, und Allesandro, der die Kasse an der Theke verwaltet.

Renee, Rawan, Sayon, Theodor, Lucca, Ilayda, Oufe und Beriwan haben die Gäste zuvor in den Schwarzen Salon gebracht. Dabei ist immer noch Zeit für einen kleinen Plausch. Die Gäste sparen nicht mit Komplimenten. Sätze wie „Danke, ich fühle mich bei Ihnen sicher“ oder „Sie machen die Sache gut“ sind oft zu hören. Unmittelbar vor dem Konzert erklärt Gunter Bratzel, Leiter der AG und Organisator der Reihe, die Besonderheiten eines Konzertbesuchs im Dunkeln.

An diesem Abend steht Musik von Tobias Bach auf dem Programm. Der Sänger und Liedermacher kommt aus Heidelberg. Mit Musik kam er früh in Kontakt. „Meine Eltern sangen in einem Gospelchor, den ich mit der Gitarre begleitete. Als ich wegen des Studiums nach Heidelberg zog, gründeten wir die Band Doux Louie“, erzählt er. Außerdem spielt er im Duo Beach Towel und ist – wie an dem Abend in der Schlossschule – solo unterwegs. Und er hat selbst geschriebene Lieder im Gepäck, alle in englischer Sprache. Sein Gitarrenspiel ist zart und wechselt sich immer wieder mit der Mundharmonika ab. Die Stimme ergänzt mal mit rauem, mal mit rundem, sanften Klang.

Viel Applaus und Zugabe

Die Geschichten, die Bach zum jeweiligen Stück erzählt, lösen immer wieder verhaltenes Lachen aus, besonders die Anekdote zur Vorbereitung auf diesen Abend. „Meine Freundin hat mir, wie so oft, die Augen verbunden“, witzelt der Künstler. Daher sei es leicht gewesen, sich auf das Konzert vorzubereiten, sagt Bach, ergänzt aber später, er habe nur mit geschlossenen Augen zu Hause geprobt und dabei festgestellt, dass er sowieso nicht auf das Griffbrett der Gitarre sehen müsse. Nach großem Applaus gab Bach noch eine Zugabe und zahlreiche positive Einträge im Gästebuch – zum Konzert, aber auch zum Format der ungewöhnlichen Veranstaltung. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020