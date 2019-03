„Mit viel lesen wird man reich“

„Lesen macht reich“: So lautete die Botschaft des Kinderbuchautors Armin Pongs an die mehr als 200 Erst- und Zweitklässler der Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim und an die Vorschulkinder des Kindergartens „Zauberlehrling“ in der Mehrzweckhalle beim Lesekonzert. Bereits bei seinem Auftritt im November 2018 versprachen die Dritt- und Viertklässler zukünftig mehr zu lesen.

Am Ende seines zweiten Lesekonzertes verabschiedete sich Armin Pongs von jedem Kind persönlich und die Erst- und Zweitklässler gaben ebenfalls das Versprechen ab, mehr zu lesen dafür weniger fernzusehen und weniger Computer zu spielen. Für ihr Versprechen schenkte Armin Pongs jedem Kind einen Schwimmstein (Bimsstein), mit dem man auch Tinte an den Fingern entfernen kann oder einen Mondstein mit Sternenstaub gegen schlechte Träume.

Armin Pongs begrüßte es, dass beim Lesekonzert auch Vorschulkinder dabei waren. Der Kinderbuchautor: „Leseförderung muss bereits im Kindergarten beginnen“. Begleitet wurde Armin Pongs von Musiker Dave Anderson, der die Lieder in dem Kinderbuch „Krokofil und seine Musikanten“ komponiert hatte.

Viele Kinder trugen grüne Kleidungsstücke, denn grün ist die Farbe der Hauptfigur in Pongs Kinderbücher: Das freundliche, ehrliche und verlässliche „Krokofil“, welches gerne liest und gerne schreibt. Mühelos zieht der Autor Pongs die Kinder mit Mimik, Gestik und ausdrucksstarker Betonung sowie seiner Geschichte und dem Mitmachprogramm in seinen Bann.

Höhepunkt für viele Kinder – wie auch für Feli und Lisa aus der zweiten Klasse – war die Fortführung des Märchens der Gebrüder Grimm „Die Bremer Stadtmusikanten“, die bekanntlich nicht nach Bremen kamen, sondern im Räuberhaus blieben. Krokofil und seine drei Freunde suchen die Stadtmusikanten, finden diese und übernehmen deren ehrenhaften Auftrag: Alle Kinder sollen erfahren, dass Lesen und Schreiben wichtig ist, Türen öffnet sowie die Eintrittskarte für ein gutes Leben sind. Seine Botschaften hat Pongs geschickt und verständlich für die Kinder in die Geschichte verpackt. Die Kinder erfahren, was Krokofil und seine drei Freunde auf ihrer Reise nach Bremen erleben, wie sie zu den Musikinstrumenten kommen und wie sie in Bremen von den Menschen empfangen werden. Die Fantasie der Kinder wird angeregt.

Zehn Liegestützen bei Versprecher

Drei Regeln stellt Pongs vor der Lesung auf. Eine besagte: Wenn er sich verliest und „Krokodil“ statt „Krokofil“ sagt, muss er zehn Liegestützen machen. Mit diesem pädagogischen Trick schaffte er es, dass die Kinder ihm aufmerksam zuhören. Als Pongs sich einmal – rein zufällig – verspricht, forderten die Schüler lautstark die Liegestützen ein. Am Ende der Geschichte fragte Pongs nach Bildern, die im Kopf geblieben sind und es war beeindruckend wie aufmerksam und gut die Kinder zugehört hatten. „Mit Fantasie kann man sich eigene Bilder im Kopf entstehen lassen, die sehr wichtig für das Leben sind, das schafft kein Fernseher“, ließ er wissen. Und: „Mit viel lesen wird man reich, reich an Bildern im Kopf und schließlich wird einmal Lesemillionär.“

Im Vorfeld hatten die Schüler schon das Lied „Lesemillionär“ und „Traumländer“ gelernt und es wurde gemeinsam mit Armin Pongs lautstark mitgesungen. Besonders angetan hatte es den Kindern auch der „Silbermarsch“. Aufmerksamkeit war bei dem Lied „Krokofilgrün“ gefragt. In diesem Lied kamen diverse Grüntöne vor und für die Kinder galt es sich fünf verschiedene Grüntöne zu merken und später aufzuzählen – was ihnen mühelos gelang.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019