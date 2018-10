Mitbürger ab 70 Jahre bestens unterhalten

Zum 40. Mal hatte die Gemeinde Ilvesheim ihre Mitbürger ab 70 Jahre zum Seniorennachmittag eingeladen. Über 250 Senioren erlebten in der geschmückten Mehrzweckhalle einen gut gewählten Programmmix aus Musik, Tanz, Gesang und Ehrungen. Geehrt für 40 Jahre Dienst beim Seniorennachmittag wurde das Ehepaar Siegfried und Gertrud Ortelt und Doris Hartmann, die davon 20 Jahre dem Organisationsteam angehörte. Ihre Nachfolge wird Anni Wawra antreten. Der gut aufgelegte Conférencier Hans Sturz führte humorvoll durch das kurzweilige Programm. Für einen unbekümmerten Auftakt sorgten Kinder der Kindertagesstätte „Zauberlehrling“. Sie sangen unter Leitung von Sebastian Posch und Christofer Kohlmeier einige Lieder.

Bürgermeister Andreas Metz begrüßte die Senioren. Er informierte über die „Die Alles Retter“, die im Foyer mit einem Stand vertreten waren. Die ehrenamtliche Initiative will „alles retten“, was für Mensch und Tier noch verwertbar ist. Beim Schloßgarten 38 in Ilvesheim ist eine Abgabestelle – donnerstags von 16 bis 17 Uhr. Metz schlug dann eine Brücke zu den Menschen in Deutschland, die in Armut leben. Auch in Ilvesheim seien 60 bis 70 Mitmenschen betroffen. Oft wüssten diese Menschen nicht, wie sie an Hilfe kommen. Oder sie seien zu stolz diese in Anspruch zu nehmen.

Lebenserfahrung einbringen

Die Gemeinde Ilvesheim könne nicht mit Geld helfen. Sie biete jedoch Überbrückungsleistungen an, und sie berate und unterstütze den Personenkreis, so Metz weiter. Das Ortsoberhaupt appellierte an die Anwesenden, Menschen, die Hilfe brauchen, anzusprechen und diese zu animieren Kontakt zur Sozialarbeiterin der Gemeinde Elke Urbanski aufzunehmen. Metz forderte außerdem die älteren Mitbürger auf, ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen an die jüngere Generation weiterzugeben, denn davon profitiere die gesamte Gemeinde.

Für das leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Bedient wurden die Senioren von ehrenamtlichen Helfern unter ihnen auch Gemeinderatsmitglieder. Nach der Kaffee-Pause erfreuten die Happy Singers des MGV Aurelia unter Leitung ihres neuen Dirigenten Michael Leibfried die Senioren mit „So schön war die Zeit“. Hans Sturz, selbst Dirigent beim Seniorenchor Silberlocken, bescheinigte Michael Leibfried einen guten musikalischen Einstand in Ilvesheim. Zu überzeugen wussten auch die Minis des Karnevalvereins Insulana mit ihrem Schautanz „Troll“ sowie das Klarinetten-Duo Caroline Schmahl und Jonas Hoffmann von der Musikschule Ilvesheim. Sie demonstrierten unter anderem bei „Feierlicher Auftakt“ große technische Fertigkeiten an ihren Instrumenten.

Als Augen- und Ohrenschmaus kündigte Hans Sturz die Tanzaufführungen der Ginkgos unter Leitung von Ilse Friedrich an. In seinen Schlussworten dankte Andreas Metz den zahlreichen Helfern. Einen maßgeblichen Anteil an der guten Laune hatte auch der Auftritt der Silberlocken mit Dieter Spies als Solist. Mit dem Auftritt des Chors der Spielvereinigung Ilvesheim neigte sich ein kurzweiliger Seniorennachmittag dem Ende entgegen. Der anschließende lange Applaus der Senioren zeigte, dass die Silberlocken gerne gehört werden. fase

