Möglichkeiten des Internets

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeinde Ilvesheim am Europäischen Filmfestival der Generationen, das unter dem Motto „Digitalisierung und Teilhabe“ steht. Das Seniorenbüro der Gemeinde zeigt am Montag, 22. Oktober, 16 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses, den französischen Film „Monsieur Pierre geht Online“.

Im Anschluss an die Vorführung ist eine Nachbesprechung mit Margarete Zitzelsberger und weiteren Mitgliedern der Ginkgos vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Bei Fragen kann man sich an Birgit Haltrich – Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt-Beratungsstelle, Telefon 06221/522-2699 – wenden.

Zum Inhalt des Filmes: „Pierre ist ein einsamer Witwer, der sich in seiner Pariser Wohnung zurückgezogen hat und mit privaten Filmaufnahmen seiner verstorbenen Frau nachtrauert.

Tochter Sylvie will, dass sich ihr Vater der Welt wieder öffnet und schenkt ihm einen Computer mit Internetanschluss. Als Lehrer engagiert sie Alex, den erfolglosen Autor und neuen Freund ihrer Tochter Juliette. Nur widerwillig lässt sich der alte Griesgram auf den jungen, unmotivierten Lehrer und die digitale Welt ein.

Doch als Pierre die neuen Möglichkeiten des Internet-Datings entdeckt, ist sein Lebenswille wieder entfacht. Unter dem Pseudonym des jungen Alex und dank seiner verbalen Fähigkeiten gewinnt er das Interesse der jungen Flora aus Brüssel. Als es zum Treffen kommen soll, überredet er Alex, ihn zu vertreten. Es beginnt ein turbulentes, amouröses Verwechslungsspiel zwischen den Geschlechtern und den Generationen. red

