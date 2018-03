Müll wandert in Container

Anzeige

Seit vielen Jahrzehnten veranstaltet der Angelsportverein (ASV) Ilvesheim Anfang März eine Begehung des Neckarvorlandes. Der Neckarbogen – vom Stauwehr Ladenburg bis zur BAB-Brücke auf der rechten Flussseite – wird dabei von angesammeltem Unrat vor Ausbruch der Vegetation befreit. Auf die Einladung des Angelsportvereins haben sich in diesem Jahr 25 Helfer am Fischerhäusel eingefunden. ASV-Vorsitzender Rolf Sauer hieß die Helferschar auch im Namen der Naturschutzwartin Kalkofen, die verhindert war, herzlich willkommen.

Die Begehungsstrecke wurde in sechs Abschnitte eingeteilt. Werkzeuge und Mülltüten wurden an die Einsatzkräfte verteilt. Das lange Neckarhochwasser hat in der Neckarschleife viel Geschwemmsel abgelegt, das über Sommer verrotten darf. Die daran hängenden Plastikfolien sollten aber nicht im Wasser landen und wurden mühsam eingesammelt. Teile des Bodens waren vom Schnee des Vortages leicht bedeckt, so dass kleine Teile leider zurückblieben.

Lasse hat Spaß

Lasse (elf Jahre) machte nach seinem ersten Anglerjahr die Jagd auf Kunststoffteile am Neckarufer sichtlich Spaß. Michael war mit dem Anhänger unterwegs, um die Müllsäcke und andere Fundstücke wie Autoreifen und andere große Teile einzusammeln. Die AVR stellte einen Container bereit, in dem der ganze Unrat verschwand. Erfreulicherweise ist auch in diesem Jahr wieder das Aufkommen an wild abgelagertem Müll zurückgegangen, registrierten die Helfer. Das Küchenteam bereitete im Fischerhäusel eine frische, deftige Schlachtplatte vor, lud doch der ASV alle Helfer wieder zum gemeinsamen Vesper und Getränk ins Fischerhäusel ein, um die ganz im Sinne des Natur- und Umweltschutzes gelungene Veranstaltung abzuschließen. red