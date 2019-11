Musik und Text vereint

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Ilvesheim ihre Konzertreihe „Musik und Texte im Advent“. Die Gemeinde lädt an den vier Freitagen im Advent jeweils um 19 Uhr in die Martin-Luther-Kirche, Neue Schulstraße 10, ein. Die erste Veranstaltung findet bereits am Freitag, 29. November, statt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Laut Organisatoren handelt es sich bei „Musik und Texte im Advent“ um eine „konzertant-meditative Veranstaltungsreihe“. Am 29. November treten Alexandra, Susanne und Renate Kummer mit ihren Alt-Saxophonen auf. Die Texte kommen von Andreas Weisbrod. red/tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.11.2019