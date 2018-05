Musikalische Grüße zum Muttertag überbracht

Anzeige

Mit einem Lobgesang auf alle Mütter eröffnete der Vorsitzende den Nachmittag und wünschte den Gästen „einen sonnigen, unaufgeregten und fröhlichen Muttertag im Kreis unserer Germania“. Den musikalischen Anfang machte der Männerchor mit elf Sängern unter ihrem Dirigenten Valentin Demeschko mit einem Potpourri von drei Liedern. Nach kurzer Pause präsentierte der gemischte Chor mit insgesamt 25 Sängerinnen und Sängern zwei Lieder. Gar trefflich dabei das Lied „Lass die Sonne in dein Herz“. Passend dazu schwärmte der zweite Vorsitzende Dieter Zapp von der ausgeprägten Gemeinschaft in einer gewachsenen Struktur und stellte fest: „Germania ist Familie.“

Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen, kredenzt ausschließlich von männlichen Mitgliedern des Vereines, kam die Showdancegruppe des Tanzsportvereins Rheinau „Die Ladies“, in sexy Kostümen auf die Bühne, die sie erst nach einer Zugabe wieder verlassen durfte.

Schriftführerin Gudrun Schaaf gab eine kleine Geschichte mit Gedanken über über die Liebe zum Besten. Instrumentale Beiträge leisteten Dagmar Sinkwitz (Klavier) und Miles Hadameck (Flöte) von der Musikschule Mannheim/Ilvesheim mit vier Stücken. Es folgten sieben goldige Mädchen von der Minigarde des Karnevalvereins. Die Vier- bis Siebenjährigen boten einen Tanz zu dem Kinderfilm „Die Wollnys“. Herzlicher Beifall belohnte die Jüngsten nach ihrer Zugabe. Ein kurzer Sketch mit den aktiven Mitgliedern Angela und Hans-Georg Salzmann beschloss das unterhaltsame Programm.

Nach der kleinen aber feinen Tombola ging dann der Nachmittag mit der Danksagung an alle Helfer vor und hinter den Kulissen zu Ende. Last not least erfolgte noch die Einladung von Gerd Wawra zum Vatertagsfest am Donnerstag, 10.Mai, in der wohlbekannten Scheune. Zum Abschluss dieser kurzweiligen Muttertagfeier strahlten die Zuhörer mit der Sonne um die Wette.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018