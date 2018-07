Musikalischer Genuss am Vetter-Stift

Anzeige

Der Männerchor brillierte mit den Stücken „Irgendwo auf der Welt“ von den Comedian Harmonist und „Gehen Sie mit der Konjunktur“ vom Hazy-Osterwald-Sextett. Auch der Männerchor konnte sich über mangelnden Beifall nicht beklagen. Der Frauenchor, der dem Männerchor zahlenmäßig deutlich überlegen ist, präsentierte das Stück „As time goes by“ aus dem Filmklassiker Casablanca, sowie, sozusagen als Gegenpart, das Lied „In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine“ von Franz Grothe.

Soli von alle Mädchen

Als vierter und letzter Chor betrat eine Gruppe die Bühne, die gar nicht mehr existiert. Der Jugendchor „Between“ hatte sich bereits vor einiger Zeit aufgelöst, fand aber für das Jubiläum noch einmal zusammen und wurde als „Between reloaded“ angekündigt. Die Teenager sangen „to become one“ von den Spice Girls und „Jar of heards“ von Christina Perri. Alle Mädchen sangen einen kurzen Solopart und konnten das Publikum mit ihren Stimmen überzeugen. Anschließend gaben sowohl der Männerchor als auch FrauenTerz noch Stücke aus ihrem jeweiligen Repertoire zum Besten.

Bevor sich zum Ende des Konzerts der Männer- und der Frauenchor gemeinsam auf der Bühne präsentierten, sprach Antje Geiter noch ein paar schwungvolle Schlussworte und bedankte sich bei allen Sängern und Helfern. Ihr besonderer Dank ging dabei an die Chorleiterin und Dirigentin Sabine Dietenberger. Mit dem Stück „A horse with no name“ setzten die beiden Chöre einen fulminanten Schlusspunkt. ewi

