Nach drei kräftigen Schlägen fließt der Gerstensaft

„O’ zapft is!“ hieß es am vergangenen Samstag beim elften Oktoberfest der Gartenfreunde Ilvesheim. Auch in diesem Jahr wurde bei reichlich Bier, Weißwürsten und Schweinshaxen ausgelassen in der blau-weiß geschmückten Gartenanlage gefeiert und geschunkelt.

„Diesmal hab ich einen größeren Hammer besorgt!“, meinte Johann Weber, Vorsitzender der Gartenfreunde Ilvesheim, zu Bürgermeister Andreas Metz, der es sich wieder nicht nehmen ließ, das Oktoberfest mit dem traditionellen Fassanstich zu eröffnen. Es bedurfte bloß drei kräftiger Schläge, bis das Bier floss und die Feierlichkeiten in bayrischem Ambiente beginnen konnten.

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen ließ es sich die mehrheitlich in Trachten gekleidete Menge im Zelt und unter freiem Himmel zu traditionellen Speisen wie Weißwürsten, Sauerkraut und Haxen sowie jeder Menge Eichbaumbier gut gehen. Der aus 86 Mitgliedern bestehende Verein der Gartenfreunde hatte in den Tagen zuvor mehrere Hiobsbotschaften von Helfern erhalten, die kurzfristig erkrankten. „Umso mehr freut es mich jetzt, dass doch noch alles geklappt hat und wir wieder ein schönes Fest zusammen feiern können!“, erzählte Vorsitzender Weber stolz.

Der gebürtige Bayer kennt das Münchner Original sehr gut. Er sei glücklich, bereits das elfte „Wies’n-Double“ in Ilvesheim ausrichten zu können. „Ohne die großartige Unterstützung von all den Helfern, Freiwilligen, aber vor allem auch der großzügigen Spende des Bierfasses durch die Brauerei Eichbaum wäre das alles gar nicht möglich!“, erklärte der begeisterte Gärtner, der bereits seit 2007 in der Vorstandschaft des Vereins mitarbeitet.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte der „Bird Man“ aus dem Pfälzer Wald. In urigen Lederhosen und flippigen Dirndln schunkelte das Publikum ausgelassen zu Klassikern wie „Rot sind die Rosen“ oder „Fliege mit mir in die Heimat“. Auch Bürgermeister Metz zeigte sich in traditioneller Tracht, erworben im bayrischen Wald. „Ich bin gerne und oft zu Gast bei den Gartenfreunden!“, betont der Ilvesheimer. Als besonders toll empfinde er, dass im Verein auch viele jüngere Leute vertreten seien.

Dies weiß auch Helmut Losert vom Bezirksverband der Gartenfreunde Mannheim zu bestätigen. „Es zeichnet sich der Trend ab, dass sich wieder vermehrt junge Leute für den eigenen Anbau und somit für den eigenen Garten interessieren“, erklärt Losert sichtlich erfreut. „Den Menschen wird es eben immer wichtiger zu wissen, welche Mittel schon über das Gemüse geflossen sind. Wir begrüßen diese Entwicklung sehr!“

Schunkeln zu Volksmusik

Jüngere Gäste schunkelten ebenso wie ältere Besucher auf den gut gefüllten und liebevoll hergerichteten Bierbänken zur festlichen Volksmusik. „Mir gefällt es sehr gut hier. Vor allem die Musik ist wunderbar!“, berichtete Werner Foshag aus Ilvesheim. „Ich war schon öfter bei den Gartenfreunden zu Gast, aber auf dem Oktoberfest bin ich heute zum ersten Mal; eine tolle Veranstaltung!“, lobte der Rentner. Im nächsten Jahr komme er gerne wieder.

Bis in die späten Abendstunden hinein dauerten die Festlichkeiten in der in bayrische Landesfarben getauchten Gartenanlage an. Erst dann wurde der letzte Stein Bier zu den letzten Tönen bergischer Heimatlieder ausgetrunken und die Trachten für das nächste Jahr verstaut.

