Nach Herzenslust gesprüht

Das Wetter hielt und so stand dem bunten Kinderferienspiel im Jugendzentrum in Ilvesheim nichts im Wege. Der beliebte Graffiti-Nachmittag, den die Mitarbeiter Christian Hölzing und Lena Keil schon seit Jahren veranstalten, war schnell ausgebucht gewesen. Da nur zehn große Holzwände rings um das JUZ-Gelände aufgestellt werden können, war auch die Teilnehmerzahl begrenzt. Ein kleiner Theorieteil hinsichtlich der Spraykunst ist unerlässlich. So startete der Nachmittag mit einem Einführungsvideo in die Kunst des Sprühens.

Neben ein paar Hintergrundinformationen zur Geschichte des Graffiti wurden die verschiedenen Techniken und Materialien erläutert. Auch eine Sicherheitsunterweisung für den Umgang mit der Spraydose gehörte zum Pflichtteil, bei dem jeder der angehenden kleinen Künstler auch eine Atemschutzmaske gegen die Dämpfe bekam. Nach der Pflicht ging es zur Kür. Auf einem Blatt Papier zeichneten die jungen Kreativen erst einmal ihr Motiv vor. Dann ging es raus an die frische Luft und nachdem die Atemmaske aufgesetzt war, durfte nach Herzenslust völlig legal gesprüht werden.

Die beiden JUZ-Mitarbeiter standen helfend bereit. Maren, die zum dritten Mal dabei war und Nils, der zum zweiten Mal die Farbdose schwang, gingen selbstständig zu Werke. Für die nächsten Wochen werden die Kunstwerke im Außengelände des JUZ hängen bleiben, dann müssen sie wieder für den nächsten Gebrauch überstrichen werden. moko

