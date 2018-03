Nachfolgerin stellt sich vor

Anzeige

Weinseminar am 21. April

Katharina Kohlbrenner erläuterte anstehende Maßnahmen auf dem Außengelände der Grundschule und ging auf die Zukunftswerkstatt Friedhöfe ein. Jüngst haben im Rathaus Vertreter der Verwaltung und aus dem Bereich Bestattungswesen, Gemeinderäte und interessierte Bürger über die Zukunft der beiden Friedhöfe diskutiert. Auch der Ausbau des Radwegenetzes wurde angesprochen und von der Versammlung diskutiert.

Am 21. April organisiert die CDU im Bürgerhaus Hirsch ein Weinseminar. Hierzu, so CDU-Vorsitzender Georg Sommer, könne man sich noch bis zum 8. April anmelden unter 0172-7808541 oder per Mail an georg.sommer@cdu-ilvesheim.com. zg/neu

