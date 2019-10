Nachwuchsmusiker bei der Stiftung

Am Samstag, 9. November, beginnt um 15 Uhr bei der Heinrich-Vetter-Stiftung Ilvesheim ein Konzert bei freien Eintritt. Charlotte Stickel und Jeremias Hilschmann sind die Interpreten. Zum dritten Mal veranstaltet die Kulturstiftung des Rhein-Neckar-Kreises in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Vetter-Stiftung in den Stiftungsräumen an der Goethestraße 11 ein klassisches Salonkonzert. Die beiden Nachwuchsmusiker haben 2018 mit Viola und Klavier u.a. den Bundespreis bei „Jugend musiziert“ gewonnen. Da der Salon in der Stiftung nur über eine begrenzte Kapazität verfügt, wird für das um Anmeldung unter Telefon 0621/233 66 oder anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de gebeten. sane

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019