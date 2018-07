Neckarstadion in Händen der Handballer

Anzeige

Einmal im Jahr gehört das Ilvesheimer Neckarstadion Handballern. Dann lädt die Handballateilung der Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim zum Kleinfeldturnier Neckar-Cup ein. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, sind die Protagonisten der schnellen Sportart wieder gefordert. An beiden Tagen werden zwischen 9 und 19 Uhr die zahlreichen Begegnungen aller Jahrgänge an- und abgepfiffen. Und am Samstagabend ist im Stadion traditionell wieder Party angesagt. Doch vor der 28. Auflage des größten Turniers in der Region steht am Freitag, 6. Juli, noch die 4. Ilvesheimer Handall-Ortsmeisterschaft auf dem Plan.

Diesen Wettbewerb hat die Handballateilung um ihre Chefs Oliver Grimm und Marco Hauck sowie die Turnierleiter Dennis und Desirée Neumann zum 70. Jubiläum der Abteilung im Jahre 2015 ins Leben gerufen. Am Freitag stehen sich ab 18 Uhr die Laienmannschaften gegenüber. Da kreuzen „Die Halunken von der Knochenmühle“ oder der „HC Hollywood“ die Klingen. Auch die ESG Pflegestufe 2 greift ins Geschehen ein. Wer sich hinter diesen Mannschaftsnamen verbirgt, lässt sich nicht unbedingt sagen, eher schon bei den Teilnehmern SPD Ilvesheim oder Blickfang Freie Wähler Ilvesheim.

Gaudi-Wettbewerb

Im vergangenen Jahr hatte sich das Team „Timeout and Friends“ den Turniersieg geholt. Der Spaß wird beim Gaudi-Wettbewerb mit Sicherheit wieder im Vordergrund stehen, doch dieser schließt Ehrgeiz allemal nicht aus. So wird es auch bei Hollywood und Co. spannende Begegnungen geben. Solche sind an den beiden folgenden Tagen in großer Zahl garantiert. Die Teilnehmer aus der gesamten Region werden wieder alles dran setzen, um Pokale oder Siegprämien mit nach Hause zu nehmen. Die Kleinsten von den Mini-Mannschaften erhalten alle ihre Medaillen und Urkunden. Sie spielen am Samstag von 11 bis 13.45 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14.15 Uhr. Am Samstag treten zehn Damenmannschaften an. Darunter ist jedoch nicht die HSG Mannheim, die sich im vergangenen Jahr den Turniersieg sicherte. Bei der männlichen A-Jugend tritt Vorjahressieger SG Edingen/Friedrichsfeld auch in diesem Jahr wieder an. Weiterhin spielen am ersten Turniertag: Senioren 32, männliche D-Jugend, weibliche B-Jugend, weibliche D-Jugend und weibliche E-Jugend.