Neue Lieder für die Happy Singers

Anzeige

Voller Elan singen die Mitglieder der Happy Singers im Sängerheim des MGV Aurelia in Ilvesheim „Scarborough Fair“. Dabei werden sie von Michael Leibfried am Klavier begleitet. Seit März ist er Chorleiter der Gruppe und bringt eigene Einflüsse mit. Mittlerweile konnte er sich gut eingewöhnen und hat das Repertoire bereits um einige Lieder aufgestockt. Zuvor hatte Monika Baumann nach 30 Jahren ihre Tätigkeiten aus gesundheitlichen Gründen im Dezember mit einer Abschlussweihnachtsfeier niedergelegt (wir berichteten).

„Ich habe mit 16 angefangen in amerikanischen Militärclubs Musik zu machen“, erzählt Leibfried, der neben Klavier auch Trompete spielt. Seitdem habe er nicht mehr mit der Musik aufgehört. „Ich kann nichts anderes“, erklärt der 66-Jährige lachend. 35 Jahre lang war er Fachleiter für Musik am Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim.

Seit seinem Ruhestand habe er wieder mehr Zeit für Chortätigkeiten. Neben den Happy Singers leitet Leibfried seit einiger Zeit verschiedene Chöre in Oftersheim und Nußloch. „Bis Jahresende habe ich noch zwei Chöre in Neidenstein geleitet“, erzählt er und erklärt: „Nach so vielen Jahren war es Zeit, dass dort mal ein anderer hinkommt.“ Nachdem er sich dort mit einem Adventskonzert verabschiedete, trieb es den Heidelberger wieder in die Nähe.