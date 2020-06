Neue Radwege-Markierung gefordert

In der jüngsten Sitzung des Ilvesheimer Gemeinderats sind zahlreiche Themen besprochen worden (wir berichteten bereits). Unter anderem ging es aber auch um eine neues Feuerwehrauto, besser markierte Fahrradspuren und den Haushalt. Besonders am Ende der Sitzung wurde noch einmal lebhaft diskutiert:

Fahrradspuren: Die Fraktionen von CDU und Grünen haben einen gemeinsamen Antrag eingereicht. Darin fordern sie eine bessere Kennzeichnung der Fahrradspuren an der Brücke nach Seckenheim. Darüber hinaus sollen Rad- und Fußgängerbereiche an der Zufahrt zur „alla-hopp!“-Anlage verständlicher sein. Das Thema wurde bereits bei Verkehrstagesfahrten besprochen.

Haushalt: Die CDU-Fraktion hat beantragt, Dirk Simons für eine Analyse der aktuellen Haushaltszahlen anzufragen. Der Professor, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen an der Universität Mannheim, hat bereits 2016 vor dem Gemeinderat referiert. Unter anderem wegen der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sei eine Bestandsaufnahme wichtig, so die Fraktion. Simons verlangt nach Angaben der Christdemokraten kein Honorar.

Haushaltsberatungen: Die Corona-Pandemie wird die Gemeinde Ilvesheim voraussichtlich empfindlich treffen. Das sagte Bürgermeister Andreas Metz. Besonders zeige sich dies an der jüngsten Steuerschätzung vom Mai, die von erheblichen Einnahmeverlusten für die Kommune ausgehe. Detailliertere Informationen werde es in den kommenden Ausschuss-Sitzungen geben. Aufgrund der aktuellen Situation hat die Gemeinde noch keinen Haushalt beschlossen. Dies und die vorangehenden Beratungen sollen im Juli nachgeholt werden.

Bolzplätze: Gemäß einer neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen die Bolzplätze wieder geöffnet werden – auch in Ilvesheim. Bürgermeister Andreas Metz kündigte dies in der Sitzung des Gemeinderats an, seit Dienstag sind die Spielflächen wieder freigegeben. Dabei handelt es sich um folgende Orte: Neckarvorland/Spargelacker, Uferstraße, Kanzelbachstraße, Lessingstraße und Grünzug Mahrgrund.

Feuerwehrauto: Der Gemeinderat hat die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens für die Feuerwehr beschlossen – zum wiederholten Mal. Grund ist, dass sich in der ersten Ausschreibungsrunde kein Unternehmen gemeldet hatte. Die Anforderungen der Gemeinde an das Fahrzeug waren zu komplex. Nun wurden die Eckdaten angepasst. Das alte Fahrzeug, das ersetzt werden soll, stammt aus dem Jahr 1994. „Da ist es legitim, den alten Herrn mal in Rente zu schicken“, sagte Ralf Kohl (CDU). Das neue Auto kostet nun etwas mehr als 147 000 Euro. 50 000 Euro davon werden aus Mitteln bezahlt, die eine Ilvesheimerin der Gemeinde vermacht hat.

