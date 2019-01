Neujahrsempfang und Ehrungen

Der CDU-Gemeindeverband Ilvesheim lädt am Samstag, 12. Januar, zu einem Neujahrsempfang in das Bürgerhaus „Hirsch“ ein. Bei dieser Veranstaltung, die um 17 Uhr beginnt, will die Partei zum einen auf das vergangene Jahr zurückblicken und zum anderen das Engagement von Mitgliedern würdigen. So stehen auf dem Programm Ehrungen für 20, 25, 30, 40 und 50 Jahre Treue zur Partei. Bruno Sauerzapf, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, hält die Festansprache. Der Redner befasst sich mit der CDU von gestern, heute und morgen. Die musikalische Gestaltung übernehmen Marlene Edler und Charlotte Bühler. neu

