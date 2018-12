Nikolaus zaubert Unterhaltung aus dem Sack

Der Nikolaus (Dieter Münster) besuchte mit Gefolge wieder das Pflegezentrum der Johanniter im Heinrich-Vetter-Stift. Die Rute ließ er zu Hause, wohnen doch in der Goethestraße 4 nur brave Leut, von tüchtigen Mitarbeitern der Johanniter betreut und gepflegt. Hier war der große Saal stilvoll geschmückt, es glitzerte und roch nach Lebkuchen. Kerzen leuchteten mit erwartungsvollen Gesichtern um die Wette. Der Nikolaus konnte den Heimbewohnern wieder unterschiedlichste Darbietungen von Künstlern ankündigen.

Gleich zu Beginn begeisterte Luis Caballero mit zwei Weihnachtsliedern aus der spanischen Heimat des Vaters. Besonders mit seiner Interpretation von Feliz Navidad, ausdrucksstark und einfühlsam zugleich, erreichte Luis alle Herzen. Große Freude bereitete auch der flotte Gardetanz des Tanzmariechens Emilie Butz, grazil und mit hohem Tempo ausdruckstark präsentiert. Traditionell dabei die Golden Girls, eine Tanzgruppe der SpVgg 03, mit zwei temperamentvollen Tänzen mit und unter der Leitung von Christel Platz.

Ein weiterer traditioneller Höhepunkt folgte mit dem Auftritt der Silberlocken. Sie präsentierten ein perfekt einstudiertes Repertoire bekannter Weihnachtslieder – mit instrumentaler Unterstützung von Erika Kuhn, Rolf Bleicher und Willi Heim. Solist Dieter Spies, wegen zu starken Berufsverkehrs erst nach dem Auftritt seiner Silberlocken eingetroffen, gab dennoch Kostproben seines Könnens.

Zum Abschluss packte der Nikolaus eine Premiere aus seinem Programmkorb aus und kündigte Eva Englisch an. Die Tochter von Oskar Lohnert und Luisl Feuerstein. Der Opa war der Bojer, überall in der Hinnagass bekannt, schlief sehr gern und oft und überall, deshalb fuhr er sechsmal an Seggene mit der OEG vorbei weil ihn die Schaffner nicht geweckt haben. Bekannt war auch Oskar Macko, mit dem Eva auf Elwetritschejagd war.

Aus ihrem Heimatbuch las sie weitere spannende Passagen. Sie erinnerte sich an Namen von Ureinwohnern, Einheimischen und Noigeplackten, alte Winkel, Straßennamen, Denkmäler, Geschichten und Anekdoten. Ihr Beitrag war einfach himmlisch. Ein authentisches Mädel aus dem Hinnerdorf. Das Heimatbuch, aus dem sie vorlas, widmete Eva ihrem Vater. red/neu

